Переселенцев продолжают проверять по месту жительства в их отсутствие, – правозащитники

29.09.2019 17:36

Сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают проводить незаконные проверки переселенцев по месту жительства в отсутствие людей дома. Об этом сообщает пресс-служба общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) на своей странице в Facebook, пишут Донецкие новости.

«Действительно ли управления социальной защиты населения различных городов защищают то же население? Именно с таким вопросом правозащитники нашей общественной приемной встречаются почти каждый день. Так, в нашу приемную обратилась женщина, которой были приостановлены социальные выплаты, как переселенцу. Почему? Ведь проверки вне закона, или нет? К сожалению, мы имеем практику того, что все-таки проводят такие проверки в отсутствие людей дома», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, поэтому правозащитники работают над решением этого вопроса – подготовили соответствующие документы и отправили в суд.

Переселенцев, которые стали жертвами бездействия Пенсионного фонда, или незаконных проверок, правозащитники призывают не оставлять это на потом, а обращаться за юридической помощью.

Напомним, еще 4 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд отменил нормативные акты Кабинета министров Украины, обязывающие проводить проверки ВПЛ на дому. Кабмин подал кассацию, однако 20 декабря 2018 года Верховный суд Украины ее не удовлетворил.