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Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека

29.09.2019 20:28
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Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека

В Запорожье в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает donpress.

ДТП произошло произошла 28 сентября, на трассе «Днепропетровск-Мариуполь».

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля „Фиат Дукато“ 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ 2102“. В результате аварии две пассажирки „Ваза“ 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель этого легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка „Фиата“ 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями». — сказано в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, Запорожье, авария, полиция, уголовное дело, гибель, ДТП, больница, пострадавшие
 
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