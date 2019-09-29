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Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека
В Запорожье в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадавших доставлены в больницу.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает donpress.
ДТП произошло произошла 28 сентября, на трассе «Днепропетровск-Мариуполь».
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля „Фиат Дукато“ 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ 2102“. В результате аварии две пассажирки „Ваза“ 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель этого легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка „Фиата“ 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями». — сказано в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Запорожье, авария, полиция, уголовное дело, гибель, ДТП, больница, пострадавшие
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