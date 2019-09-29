Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека

29.09.2019 20:28

В Запорожье в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает donpress.

ДТП произошло произошла 28 сентября, на трассе «Днепропетровск-Мариуполь».

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля „Фиат Дукато“ 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ 2102“. В результате аварии две пассажирки „Ваза“ 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель этого легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка „Фиата“ 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями». — сказано в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.