«Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения

29.09.2019 11:20

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер был уволен со своей должности. Как сообщает replyua.net, ранее американские СМИ рассказали, что Волкер якобы по своей воле подал в отставку, однако это произошло сразу после обнародования стенограммы разговора президентов США и Украины.

На новость сразу отреагировал бывший гарант Пётр Порошенко, назвав отставку Волкера тревожной новостью. Как утверждает Порошенко, Волкер смог внести большой вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран и в противодействие агрессии России. Также на отставку Волкера бурно отреагировал бывший глава МИД Павел Климкин. Он назвал отставку спецпредставителя реальной утратой, а самого Волкера - человеком, которому не была безразлична судьба Украины. На заявление украинских политиков отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter он рассказал, почему для Климкина, Порошенко и некоторых других политиков уход Волкера стал большим ударом. «Он только и делал, что осуждал Россию и играл на стороне Киева. И был скорее спецпредставителем по подрыву Минских соглашений, чем по их выполнению», - написал Пушков.