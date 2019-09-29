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Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона
В Украине продолжаются изменения, которые призваны поднять экономику и сделать страну более современной для соответствия стандартам Европейского Союза.
Издание "Сегодня" сообщает, что Михаил Федоров, который занимает должность заместителя премьер-министра по вопросам цифровой трансформации, рассказал, что в Украине разрабатывают электронное водительское удостоверение.
Сообщается, что теперь к ряду оцифрованных документов добавится и удостоверение водителя. Этот документ планируют превратить в электронную форму и разместить на смартфоне, что лишает водителя необходимости постоянно носить при себе удостоверение. Также, правоохранители смогут проверить документ с помощью QR-кода.
Федоров добавил, что данная технология уже находится на стадии разработки и совсем скоро будет работать в тестовом режиме.
Стоит отметить, что Михаил Федоров подчеркнул, что на ряду с водительскими правами планируется перенос в цифровой вариант и студенческих билетов.
Теги: Украина, Донбасс, закон, Европейский союз, права, водитель, украинцы
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