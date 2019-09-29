ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО

29.09.2019 07:30

28 сентября в поле успешно прошли испытательные стрельбы нового миномета на бронированном автомобиле, который обеспечит экипажу внушительную защиту от осколков снарядов противника. Украинской армии предоставили первую батарею минометную батарею на автомобильном шасси. Калибр нового орудия – 120 миллиметров. Испытательные стрельбы новейших комплексов БАРС-8ММК 4909 120-А прошли в поле сегодня, 28 сентября. Кадры с демонстрационными выстрелами показало государственное предприятие "Укроборонсервис", передает Диалог.UA.

Впервые минометные комплексы UKR-MMC были показанны еще в октябре 2017 года. На данный момент уже стали известны основные ТТХ изделий: база: бронированный автомобиль "БАРС-8" (либо другой); полная масса: до 12000 кг; экипаж: 3 человека; длина: 6707 мм; ширина: 2525 мм; высота: 2475 мм; колесная база: 3670 мм; колесная формула: 4х4; клиренс: 280 мм; двигатель: дизель Cumminsобъемом 6,7 л, мощностью 385 к.с. коробка передач: 6-ступенчатая МКПП; скорость движения: до 120 км/час; емкость топливных баков: 197 л; бронирование: STANAG 4569 Level 2. Вооружение: 120-мм миномет 2Б11 (либо другой 81(82)/120-мм миномет); максимальная дальность стрельбы: 7200 мм; скорострельность: 12 выс/мин; углы горизонтального наведения: ±60°; углы вертикального наблюдения: от 45° до 90°; бортовой боекомплект: 60 мин; время приведения в боевое положение: 35 с; время приведения из боевого положения в походное: 25с.

Ukrainian Military Pages уточняет, что помимо основных, украинских, при разработке применялись и иностранные комплектующие. Так, механизм приведения машины в боевое положение, а также наведения миномета и опорная плита разработаны испанскими коллегами "Укроборонсервиса" из Everis Aeroespacial в Defensa S.L.U.