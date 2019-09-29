- Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона09:11
- ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО07:30
- «Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского21:28
- Глоба: "Октябрь - 2019 с первых дней поставит перед серьезным выбором - решится: пан или пропал"20:31
- У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»20:08
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу19:48
- Германия не изменит своего мнения о Киеве даже после критики — спикер Меркель 19:24
- До осеннего призыва - 2019 в Украине осталось три дня: кого призовут, и кому положена отсрочка18:42
- В Умань прибыли десятки тысяч хасидов: фото паломников и данные о первом ЧП17:58
- Зеленский уволил Демчину с военной службы в запас СБУ17:40
ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО
28 сентября в поле успешно прошли испытательные стрельбы нового миномета на бронированном автомобиле, который обеспечит экипажу внушительную защиту от осколков снарядов противника. Украинской армии предоставили первую батарею минометную батарею на автомобильном шасси. Калибр нового орудия – 120 миллиметров. Испытательные стрельбы новейших комплексов БАРС-8ММК 4909 120-А прошли в поле сегодня, 28 сентября. Кадры с демонстрационными выстрелами показало государственное предприятие "Укроборонсервис", передает Диалог.UA.
Впервые минометные комплексы UKR-MMC были показанны еще в октябре 2017 года. На данный момент уже стали известны основные ТТХ изделий: база: бронированный автомобиль "БАРС-8" (либо другой); полная масса: до 12000 кг; экипаж: 3 человека; длина: 6707 мм; ширина: 2525 мм; высота: 2475 мм; колесная база: 3670 мм; колесная формула: 4х4; клиренс: 280 мм; двигатель: дизель Cumminsобъемом 6,7 л, мощностью 385 к.с. коробка передач: 6-ступенчатая МКПП; скорость движения: до 120 км/час; емкость топливных баков: 197 л; бронирование: STANAG 4569 Level 2. Вооружение: 120-мм миномет 2Б11 (либо другой 81(82)/120-мм миномет); максимальная дальность стрельбы: 7200 мм; скорострельность: 12 выс/мин; углы горизонтального наведения: ±60°; углы вертикального наблюдения: от 45° до 90°; бортовой боекомплект: 60 мин; время приведения в боевое положение: 35 с; время приведения из боевого положения в походное: 25с.
Ukrainian Military Pages уточняет, что помимо основных, украинских, при разработке применялись и иностранные комплектующие. Так, механизм приведения машины в боевое положение, а также наведения миномета и опорная плита разработаны испанскими коллегами "Укроборонсервиса" из Everis Aeroespacial в Defensa S.L.U.
Теги: Украина, Донбасс, стрельба, испытания, броневик, миномет, ВСУ, Укроборонпром
- ВСУ показали "убийцу" вражеских танков Т-72АМТ, поражающего цель на расстоянии 5 км. ВИДЕО
- Турчинов: Успешно испытали украинские боеприпасы
- Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-4
- ВСУ будут вооружены могучей военной техникой: многофункциональное средство для борьбы с врагами
- В Харьковской области во время учебных стрельб погибли двое военных
- У боевиков нет шансов: раскрыты технические данные украинского комплекса "Ольха"
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина08:50
- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве08:11
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей22:34
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона09:11
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина08:50
- На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли08:29
- «Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве08:11
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО07:30
- В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей22:34
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- «Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского21:28
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО