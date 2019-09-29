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Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным
На сайте президента разместили две петиции, в которых Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет gazeta.ua.
"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласования позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т.д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным ", - говорится в документе № 22/074726-эп, опубликованном на сайте главы государства.
На данный момен петицию поддержал 31 человек, сбор подписей продлится еще 91 день.
В другом документе под № 22/074716-эп автор просит обнародовать стенограмму, чтобы прояснить условия освобождения украинцев из России 7 сентября.
"Народ Украины требует от Вас выложить стенограмму Ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, которую он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан", - говорится в тексте петиции.
Документ набрал 7 подписей, сбор продлится еще 91 день.
Теги: Донбасс, Путин, телефон, разговор, Зеленский
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