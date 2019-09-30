- Олигархи в Украине будут отстранены от крупного бизнеса - Разумков15:45
- В Украине на 1 октября объявили штормовое предупреждение15:25
- Гривна скоро рухнет, курс доллара взлетит: украинцев ошеломили прогнозом на октябрь15:10
- Кабмин планирует создать в Украине 1 миллион новых рабочих мест к 2025 году14:48
- Украинские водители смогут ездить без прав14:32
- Украинцы по-новому будут получать субсидии, коснется всех: это настоящая революция14:15
- Саакашвили решил вернуться в Грузию: политик заявил, что покидает Украину13:50
- Украина подпишет новую программу сотрудничества с МВФ: названы сроки13:30
- «"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО13:02
- Зеленский решил судьбу секретаря СНБО12:41
Гривна скоро рухнет, курс доллара взлетит: украинцев ошеломили прогнозом на октябрь
Курс доллара через время начнет расти и достигнет отметки в 27-27,5 грн/$
Подобный прогноз озвучил финансовый эксперт Игорь Гарбарук, передает Обозреватель.
По словам финансиста, курс доллара в Украине будет расти к концу года в два этапа.
Он также отметил, что на сегодняшний день в некоторых столичных обменниках можно найти курс доллара 23,9 грн/$, однако это явление временное.
«Я думаю, что это будет продолжаться еще ближайших две недели. В конце октября мы увидим первое повышение курса, а в конце ноября еще больше. До окончания года мы, скорее всего, по всем прогнозам выйдем на 27-27,5 грн/$», – утверждает Гарбарук.
Как рассказывает финансовый эксперт, нынешнее укрепление национальной валюты по отношению к доллару, скорее всего, не приведет к снижению цен.
«Однако в ситуации, когда в страну закачано 88 млрд грн только от одних облигаций внутреннего государственного займа, заробитчане на 13% увеличили переводы в Украину, наше зерно на 42% больше начало продаваться, на 19% дали черные металлы увеличение экспорта и, наконец, когда доллара намного больше, чем пропозиции на него, укрепление гривни будет происходить», –подытожил финансист.
Ранее сообщалось, что гривна продолжает бить рекорды, курс доллара на прошлой неделе достиг минимального значения в этом году — 24,5 грн, но эксперты уверены, что избежать сезонной девальвации не удастся. По мнению аналитиков, на следующей неделе гривна укрепится еще больше.
«Если, конечно, не будет каких-то потрясений в мире. Учитывая, что у НБУ сейчас нет четкой позиции держать какой-то уровень, думаю, что очень скоро мы пробьем отметку в 24 грн/$», — заявил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Источник: https://popcorn.politeka.net
Теги: Донбасс, гривня, октябрь, курс валют
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина14:00
- Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час13:20
- «"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО13:02
- «Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе11:48
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»09:45
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ09:15
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль08:15
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- Олигархи в Украине будут отстранены от крупного бизнеса - Разумков15:45
- В Украине на 1 октября объявили штормовое предупреждение15:25
- Гривна скоро рухнет, курс доллара взлетит: украинцев ошеломили прогнозом на октябрь15:10
- Кабмин планирует создать в Украине 1 миллион новых рабочих мест к 2025 году14:48
- Украинские водители смогут ездить без прав14:32
- Украинцы по-новому будут получать субсидии, коснется всех: это настоящая революция14:15
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина14:00
- Саакашвили решил вернуться в Грузию: политик заявил, что покидает Украину13:50
- Украина подпишет новую программу сотрудничества с МВФ: названы сроки13:30
- Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час13:20
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу