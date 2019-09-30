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Гривна скоро рухнет, курс доллара взлетит: украинцев ошеломили прогнозом на октябрь

30.09.2019 15:10
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Гривна скоро рухнет, курс доллара взлетит: украинцев ошеломили прогнозом на октябрь

Курс доллара через время начнет расти и достигнет отметки в 27-27,5 грн/$

Подобный прогноз озвучил финансовый эксперт Игорь Гарбарук, передает Обозреватель.

По словам финансиста, курс доллара в Украине будет расти к концу года в два этапа.

Он также отметил, что на сегодняшний день в некоторых столичных обменниках можно найти курс доллара 23,9 грн/$, однако это явление временное.

«Я думаю, что это будет продолжаться еще ближайших две недели. В конце октября мы увидим первое повышение курса, а в конце ноября еще больше. До окончания года мы, скорее всего, по всем прогнозам выйдем на 27-27,5 грн/$», – утверждает Гарбарук.

Как рассказывает финансовый эксперт, нынешнее укрепление национальной валюты по отношению к доллару, скорее всего, не приведет к снижению цен.

«Однако в ситуации, когда в страну закачано 88 млрд грн только от одних облигаций внутреннего государственного займа, заробитчане на 13% увеличили переводы в Украину, наше зерно на 42% больше начало продаваться, на 19% дали черные металлы увеличение экспорта и, наконец, когда доллара намного больше, чем пропозиции на него, укрепление гривни будет происходить», –подытожил финансист.

Ранее сообщалось, что гривна продолжает бить рекорды, курс доллара на прошлой неделе достиг минимального значения в этом году — 24,5 грн, но эксперты уверены, что избежать сезонной девальвации не удастся. По мнению аналитиков, на следующей неделе гривна укрепится еще больше. 

«Если, конечно, не будет каких-то потрясений в мире. Учитывая, что у НБУ сейчас нет четкой позиции держать какой-то уровень, думаю, что очень скоро мы пробьем отметку в 24 грн/$», — заявил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

 

Источник: https://popcorn.politeka.net 



Теги: Донбасс, гривня, октябрь, курс валют
 
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