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Идет шторм: в Украине резко ухудшится погода

30.09.2019 08:45
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Идет шторм: в Украине резко ухудшится погода

В западных областях Украины в понедельник, 30 сентября, ухудшатся погодные условия.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. Синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Обозреватель.

Так, на западе порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На высокогорье Карпат прогнозируются более сильные порывы, до 25-30 м/с.

Кроме того, с 29 сентября по 2 октября в южной части страны, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, шторм, прогноз погоды
 
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