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Изменение пенсионного возраста: к чему готовиться украинцам
Эксперты заявляют, что если понижать пенсионный возраст, то в Украине попросту некому будет работать.
Пенсионный фонд Украины может не выдержать, так как существенно возрастут расходы по выплате пенсий.
В Украине отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин до 2022 года, которую будет рассматривать Верховная Рада, в первую очередь может увеличить дефицит Пенсионного фонда. Он коснется тех украинок, которые еще не достигли 60 лет и вскоре выйдут на заслуженный отдых, сообщает Диалог.UA.
Как рассказала "Обозреватель" старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко, если сейчас отложить повышение пенсионного возраста для женщин, за год появится около 1 млн пенсионеров. А без такого решения - в два раза меньше.
"В этом году женщины уже идут на пенсию в 59 лет. В 2021 они уже выходили бы в 60 лет. Повышение почти уже закончилось.
То есть если сейчас возвращать 55 лет, то у нас будет сразу большое количество людей, которые пойдут на пенсию.
Это женщины 55, 56, 57, 58 лет. Может быть до 1 млн пенсионеров в год", - рассказывает Ткаченко. Пенсионный возраст повышают не только из-за вопросов экономии, но и для сохранения работоспособного населения, отмечает эксперт. Мол, если пенсионный возраст снизить, то некому будет работать. "В этом нет никакого смысла.
Если все уйдут на пенсию, будет быстрое сокращение людей трудоспособного возраста. Расходы на выплаты пенсий существенно увеличатся. А поступления на все виды страхования резко уменьшатся. Это двойной удар в Пенсионный фонд и бюджет", - уточняет Ткаченко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, возраст, пенсии
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