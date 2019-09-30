Кабмин намерен упростить визовый режим с Британией и Канадой

30.09.2019 17:00

Кабинет министров планирует договориться с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. Об этом указано в Программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной рады, передает РБК.

В программе указано, что увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта - это залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечению его прав.

"За следующие 5 лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки. В 2020 году будет увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими", - указано в программе.

Также в правительстве анонсируют, что в ближайшие 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране.

Напомним, согласно программе, Кабинет министров планирует снизить потребление контента Российской Федерации украинцами вдвое за пять лет.

Как писалось ранее, премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие 5 лет экономика Украины способна вырасти на 40%. Он отметил, что для осуществления прироста экономики на 40% необходимо привлечь около 50 млрд долларов инвестиций, что также предусмотрено в программе действий Кабмина.

Кабмин в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства. В понедельник текст программы был опубликован на сайте Верховной рады.

Добавим также, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что в Верховной раде представят Программу действий Кабинета министров Украины на этой неделе.

Источник: https://from-ua.com