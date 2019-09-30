Кабмин планирует создать в Украине 1 миллион новых рабочих мест к 2025 году

30.09.2019 14:48

Кабинет министров Украины одобрил план деятельности на ближайшие 5 лет. Правительство планирует создать в стране к 2025 году 1 миллион новых рабочих мест, и увеличить ВВП на 40 процентов, как и обещал Алексей Гончарук, сообщает replyua.net.



Украинское правительство одобрило план деятельности на ближайшие 5 лет. Следует отметить, что Кабинет министров поставил перед собой действительно амбициозные задачи. В частности, экономика страны, как ранее и обещал Алексей Гончарук, должна вырасти на 40 процентов. Чтобы добиться столь впечатляющего роста, Кабмин планирует привлечь в Украине 50 миллиардов долларов в виде иностранных инвестиций.



Отдельное внимание правительство уделило трудоустройству граждан. В планах Кабинета министров создать к 2025 году 1 миллион новых рабочих мест. При этом каждый украинец должен быть обеспечен на уровне реального прожиточного минимума, а демографический тренд в стране должен стать позитивным. Новые поступления в государственный бюджет правительство намерено распределять в пропорции 70 на 30. 30 процентов доходов Кабмин хочет тратить на социальное обеспечение, а 70 процентов - на экономику. Читайте также: Украине нужно готовиться к усилению давления со стороны России - мнение.