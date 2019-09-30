Луценко сбежал из Украины, и сейчас находится в Лондоне - Лещенко

30.09.2019 11:30

Сергей Лещенко сообщил в своем Telegram-канале, что Юрий Луценко сбежал из Украины, и в настоящее время находится в столице Великобритании - якобы для того, чтобы «подтянуть свой английский». По словам экс-нардепа, соответствующую информацию о бывшем генеральном прокуроре ему сообщил журналист NBC Ричард Энгель, сообщает replyua.net.



Сергей Лещенко утверждает, что Юрий Луценко сбежал из Украины, и сейчас находится в Лондоне. В столицу Великобритании бывший руководитель Генеральной прокуратуры отправился якобы для того, чтобы «подтянуть свой английский». Лещенко отметил, что соответствующей информацией с ним поделился журналист NBC Ричард Энгель.



Отдельно экс-народный депутат обратил внимание на тот факт, что из Украины Луценко уехал в самый разгар кризиса, связанного с импичментом Дональду Трампу, спровоцированного поставками дезинформации от бывшего главы ГПУ адвокату нынешнего президента США Рудольфу Джулиани. Также Лещенко иронично добавил, что подтянуть английский сейчас без проблем можно и в Киеве, ведь в украинскую столицу слетелось множество американских журналистов, которые очень хотят пообщаться с Юрием Витальевичем. Читайте также: Реформы МВФ приводят к довольно сомнительным результатам и создают больше проблем, чем решают - мнение.