Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»

30.09.2019 21:17

В парламентской фракции «Слуга народа» намерены лишать депутатского мандата за кнопкодавство

Об этом сообщил народный депутат Виталий Безгин, передает «Обозреватель».

«То, что случилось – беда, это получило осуждение всеми представителями фракций. Внутри фракции мы решили, что это первый и последний случай, когда все остается таким образом. Люди извинились и свою зарплату переводят на благотворительность. Мы также вели речь, что эти деньги должны быть направлены семьям погибших в тот день двух украинских героев. Но у нас есть внутреннее решение, что если такие случаи будут в дальнейшем, то человек должен все-таки сложить мандат», — отметил он.

Безгин уточнил, что решение было принято во время обсуждения ситуации внутри фракции.

«Если, например, ты сидишь на своем месте, а коллеги напротив нет, реально руки тянутся нажать кнопку», — подчеркнул он.

Ранее в интернет-сети появилось видео, как народный депутат от фракции «Слуга народа» кнопкодавит на глазах у всех.

«Елена Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052)», — сообщили в соцсетях.

Обратим внимание, что инцидент вызвал настоящее негодование со стороны пользователей сети.

«Ну что ж, уволить!», «Лица новые – методы старые», «Ну вот для чего такое делать? Голосов же и так достаточно! Руки чешутся или оплата вахтовая (от количества нажиманий на кнопку?», «Пусть сложит мандат. Это будет разумно», «Бинго! Не день, а праздник какой-то», — пишут они.

Ранее также сообщалось, что ведущий Александр Скичко, который теперь является депутатом парламента от «Слуги народа», попал в скандал благодаря своему однопартийцу Сергею Литвиненко

Последний пошел против закона и проголосовал вместо него на заседании Рады. Видео, как «кнопкодавил» депутат, слили в сеть на Ютуб.

Стоит отметить, что это не единственные случаи кнопкодавства в новом парламенте. На утреннем заседании 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте так же поступил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

Источник: https://popcorn.politeka.net