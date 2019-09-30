Новая смертельная игра уже в Украине: родители, присмотритесь к своим детям

30.09.2019 22:13

Унесшие не одну жизнь "Синий кит" был не единственной смертельной "забавой" подростков - Украину уже заполоняет новая страшная игра.

#Firechallenge– такой новый, чрезвычайно опасны флешмоб распространяется среди украинских подростков. "Игра" предлагает детям поджечь себя или своего товарища. Откуда пришла эта дикая забава, пока неизвестно.

Однако уже есть первые случаи, когда дети поддались на подстрекательство и выполнили условия "игры" передает Диалог.UA, ссылаясь на unian. 28 сентября в Черкасскую городскую больницу доставили с тяжелыми ожогами верхней части туловища 11-летнюю девочку. Она стала жертвой игры "Подожги друга".

А "другом", совершившим поджог, оказался ее родной брат, который на год младше ее. Мальчик поджог сестру прямо на городской улице. К счастью, рядом оказался неравнодушный случайный прохожий, который тут же бросился к ребенку и оказал ей первую помощь, а также вызвал нетложку. Если бы взрослого не оказалось рядом, забава могла бы завершить летальным исходом. Впрочем, обожженной девочке и так теперь предстоит длительное и тяжелое лечение. Как оказалось, это уже не первый случай в нашей стране, когда подростки, ради забавы, поджигают друга. Просто до сих пор все обходилось без таких тяжелых последствий.



Источник: www.dialog.ua