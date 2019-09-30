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Пассажироперевозки с Крымом: Украина заявляет о новшествах. ВИДЕО
Между аннексированным Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение.
Подробности инициативы раскрыл в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Обозреватель.
Министру был задан вопрос, появятся ли на КПВВ на админгранице с Крымом автостанции, и станут ли возможными легальные перевозки пассажиров от и к админгранице с Крымом.
"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзалізниця". Они сейчас занимаются строительством этого проекта", – сообщил он.
"Я думаю, что своевременно, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – отметил министр.
На уточняющий вопрос, планируются ли официальные перевозчики, Криклий ответил: "Обязательно".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, пассажиры, новинка, перевозки
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