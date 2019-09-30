Путин сбежит с Донбасса: в Москве признали фиаско, «конец всему»

30.09.2019 12:20

Владимир Путин всячески ищет повод уйти из Украины, поскольку продолжать войну на Донбассе ему невыгодно

Подобное мнение озвучил генерал-майор запаса ВСУ Владимир Гаврилов, передает Обозреватель

По словам военного, время в войне на Донбассе играет на стороне Украины, ведь Владимиру Путину катастрофически не хватает средств для продолжения конфликта

«Это все закончится, потому что не в интересах России держать этот конфликт долго. Они не имеют ресурса, имеют нарастающие проблемы внутри страны, которые их вынуждают идти на какие-то варианты «победного выхода из Украины». Они хотят выйти, но так, чтобы своему населению потом сказать – видите, мы достигли цели, мы победители. Сейчас они ищут такой вариант. Время на нашей стороне», – подчеркнул генерал ВСУ

Гаврилов уверен, что Украине необходимо и дальше проводить реформы, привлекая инвесторов. Москва якобы признала фиаско и понимает, что экономика Российской Федерации находится в стагнации из-за международных санкций

«Если мы проводим реформирование, если мы экономически растем, если мы становимся сильными, у них просто нет вариантов. Они в стагнации будут находиться до тех пор, пока существуют международные санкции, пока они находятся на нашей территории – не только на Донбассе, но и в Крыму. Если мы сделаем реформы, одолеем коррупцию, привлечем инвестиции и люди в Украине будут жить намного лучше, чем в России, это конец любым имперским амбициям РФ. В Москве это очень сильно понимают, главное, чтобы и мы это понимали и делали», – не сомневается генерал-майор ВСУ

Гаврилов также заявил, что Украина не должна бояться Россию, ведь она не смогла осуществить свои планы даже в 2014 году.

«Когда у нас нет страха, у них страх возникает. Поэтому надо спокойно воспринимать любые крики России по поводу что они нас «съедят». Это истерика. Они не смогли достичь своих целей в 2014 году. Они не ожидали, что в Украине кроме коррумпированного руководства есть еще гражданское общество. Они никогда не ожидали, что будет такой феномен как волонтеры или какие-то батальоны, что невозможно в российской системе, где отсутствует гражданское общество», – объяснил он.

Подытоживая, генерал ВСУ заявил, что Украина сумела показать Владимиру Путину в 2014 году, что мы готовы умирать за свою страну и для Кремля это самое страшное.

Источник: https://popcorn.politeka.net