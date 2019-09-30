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С завтрашнего дня НБУ выводит из оборота монеты мелких номиналов
30.09.2019 11:00
В Нацбанке Украины заявили, что с 1 октября мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Сообщается, что с 1 октября монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота.
Однако при этом, можно бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет в банках и в НБУ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, НБУ, монеты
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