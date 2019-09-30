Трамп поставил точку в скандале с Зеленским: "Его ждут серьезные последствия"

30.09.2019 12:04

Американский лидер Дональд Трамп публично пригрозил ответственностью информатору, который забил тревогу из-за телефонных переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в Twitter, что хочет встретиться с человеком, который подал на него жалобу из-за телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет Диалог.UA.

По словам американского лидера, этот информатор говорил "ужасные вещи" от имени президента США. "Как любой американец я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "обличитель", передал разговор с зарубежным лидером абсолютно некорректным и обманным способом", - отметил Трамп.

В частности, Трамп настаивает на проведении допроса председателя комитета по разведке Адама Шиффа, который сообщал о поступлении жалобы именно из аппарата директора Национальной разведки. "Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут серьезные последствия", - заявил Трамп.



Источник: www.dialog.ua