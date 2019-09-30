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Украина подпишет новую программу сотрудничества с МВФ: названы сроки
Премьер-министр Алексей Гончарук планирует, что новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом будет подписана в декабре этого года. Об этом он сообщил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНИАН.
«Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это - начало переговоров, которые будут продолжаться, как минимум, еще несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», - сказал он.
Премьер добавил, что к моменту подписания новой программы будет несколько этапов переговоров. Так, через несколько недель ключевые министры правительства Украины посетят офис МВФ в США, где, как ожидается, будут достигнуты предварительные договоренности о составе и структуре новой программы.
Как сообщалось ранее, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.
В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, программа, МВФ, сотрудничество
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