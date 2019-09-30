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Украинцы по-новому будут получать субсидии, коснется всех: это настоящая революция
Уже с 1 октября 2019 года украинцы будут получать новые платежки за коммуналку
Об этом пишет тематическое издание Соцпортал
Сообщается, что с завтрашнего дня в платежках украинцев за коммунальные услуги не будет учитываться субсидия
Для того, чтобы их получить компенсацию стоимости коммунальных услуг наличными, необходимо до 15 октября подать заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (УСЗН). Помимо этого, нужно подать банковские реквизиты для выплаты или указать номер почтового отделения, а выплачивать льготу государство будет в момент, когда стартует отопительный сезон.
Ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский предложил отменить оплату коммунальных услуг для людей старше 70 лет. Министр социальной политики Юлия Соколовская прокомментировала эту инициативу.
По словам чиновницы, сейчас министерство не рассматривает такую идею. Соколовская отметила, что главным приоритетом ведомства в данный момент остается вопрос субсидий. Министр отметила, что обсуждала вопрос коммуналки с Зеленским и он подчеркивал, что хочет обеспечить достойную жизнь украинских пенсионеров.
Соколовская рассказала, что идея отмены коммуналки престарелых появилась в процессе изучения различных вариантов помощи этой категории граждан. Но по словам министра, субсидии позволяют семьям в среднем выделять на коммуналку не более 10% от общего дохода, Соколовская считает хорошим показателем.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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