Украинцы по-новому будут получать субсидии, коснется всех: это настоящая революция

30.09.2019 14:15

Уже с 1 октября 2019 года украинцы будут получать новые платежки за коммуналку

Об этом пишет тематическое издание Соцпортал

Сообщается, что с завтрашнего дня в платежках украинцев за коммунальные услуги не будет учитываться субсидия

Для того, чтобы их получить компенсацию стоимости коммунальных услуг наличными, необходимо до 15 октября подать заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (УСЗН). Помимо этого, нужно подать банковские реквизиты для выплаты или указать номер почтового отделения, а выплачивать льготу государство будет в момент, когда стартует отопительный сезон.

Ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский предложил отменить оплату коммунальных услуг для людей старше 70 лет. Министр социальной политики Юлия Соколовская прокомментировала эту инициативу.

По словам чиновницы, сейчас министерство не рассматривает такую ​​идею. Соколовская отметила, что главным приоритетом ведомства в данный момент остается вопрос субсидий. Министр отметила, что обсуждала вопрос коммуналки с Зеленским и он подчеркивал, что хочет обеспечить достойную жизнь украинских пенсионеров.

Соколовская рассказала, что идея отмены коммуналки престарелых появилась в процессе изучения различных вариантов помощи этой категории граждан. Но по словам министра, субсидии позволяют семьям в среднем выделять на коммуналку не более 10% от общего дохода, Соколовская считает хорошим показателем.

Источник: https://politeka.net