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В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды

30.09.2019 21:30
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Правительство намерено работать над тем, чтобы снизить детскую смертность детей в возрасте до одного года и обеспечить бесплатные и безопасные роды.

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров Украины, проект которой обнародован на сайте парламента.

«Мы обеспечим бесплатные и безопасные роды в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Это позволит снизить детскую смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%», — сказано в проекте.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, роды, бесплатно, Кабмин
 
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