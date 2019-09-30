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В Украине могут запретить продажу наложенным платежом
30.09.2019 16:05
Наложенный платеж особенно популярен в Украине. Он используется для расчета в интернет-магазинах, получения почтовых отправлений и прочего.
Однако вскоре столь удобный способ оплаты может стать незаконным.
Дело в том, что после оплаты, получая товар, человек не получает чек.
Есть вероятность того, что система наложенного платежа не исчезнет, а изменится. Так, оплату предстоит переводить на расчетный счет продавца, что поможет справиться с выводом средств физическими лицами.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, запрет, посылка
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