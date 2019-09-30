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В Украине на 1 октября объявили штормовое предупреждение
30.09.2019 15:25
1 октября погода в Украине ухудшиться, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, завтра ночью и утром во всех областях порывы ветра 15−20 м/с. Кроме того, завтра на востоке Украины - в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, будут дожди. Также, погода ухудшится в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской и Запорожской областях.
В западных областях переменная облачность, температура воздуха днем составит +16+18, ночью ожидается +9+11. Также, тепло будет и в центре страны.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, штормовое предупреждение, октябрь
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