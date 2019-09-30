Зеленский принял решение по Данилюку: «После консультаций в…»

30.09.2019 09:00

Президент Владимир Зеленский принял решение, что делать с заявлением на увольнение секретаря СНБО Александра Данилюка

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

«После серии консультаций в субботу и воскресенье президент принял такое решение», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Александр Данилюк решил уйти с поста секретаря СНБО после того как Владимир Зеленский лично исключил его из украинской делегации в США. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на свои источники.

В частности, изданию удалось выяснить, что президент лично вычеркнул Данилюка из состава официальной украинской делегации для поездки в США. Предполагается, что именно это стало для секретаря СНБО «последней каплей».

В то же время отмечается, что это не официальная версия, а в правительстве пока не раскрывают настоящие причины отставки Данилюка. Кроме того, остается неизвестным, подпишет ли президент его заявление.

Источник: https://popcorn.politeka.net