Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

30.09.2019 19:06

Сегодня стало известно о том, что президент украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как информирует replyua.net, об этом говорится в указе №724/2019 на сайте Офиса президента Украины.



В указе говорится: «Осовободить Данилюка Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины». Как известно, ранее двадцать седьмого сентября глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении.



Из источников в окружении Совета национальной безопасности и обороны Украины стало известно, что Александр Данилюк написал заявление об увольнении в связи с конфликтом с главой Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом. В частности, сообщалось, что конфликт длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами управления «в стиле Богдана». Напомним, ранее мы уже сообщали, что Карл Волох заявил на своей странице в «Фейсбук», что лично он считает отставку Александра Данилюка минусом для Украины.