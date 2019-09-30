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Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО
Сегодня стало известно о том, что президент украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как информирует replyua.net, об этом говорится в указе №724/2019 на сайте Офиса президента Украины.
В указе говорится: «Осовободить Данилюка Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины». Как известно, ранее двадцать седьмого сентября глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении.
Из источников в окружении Совета национальной безопасности и обороны Украины стало известно, что Александр Данилюк написал заявление об увольнении в связи с конфликтом с главой Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом. В частности, сообщалось, что конфликт длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами управления «в стиле Богдана». Напомним, ранее мы уже сообщали, что Карл Волох заявил на своей странице в «Фейсбук», что лично он считает отставку Александра Данилюка минусом для Украины.
Теги: Донбасс, увольнение, СНБО, Зеленский
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