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Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни

01.10.2019 10:52
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Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни

С 1 ноября 2019 года Кабинет министров Украины намерен запустить работу новой таможни.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает donpress.

Как отметил Гончарук, правительству необходимо еще несколько месяцев для завершения перезагрузки таможни:

«Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас до сих пор на таможне работают коррупционеры, мы это знаем… Невозможно силами министерства финансов побороть контрабанду, которую контролирует прокуратура, СБУ… Я убежден, что нынешние руководители отличаются по качествам от тех, кто возглавлял до этого».

По его словам, если будет организовано сотрудничество под координацией президента, то данное явление, якобы, уйдет в прошлое.



Теги: Украина, Донбасс, таможня, коррупция, контрабанда, прокуратура, СБУ, Кабмин
 
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