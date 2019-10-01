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Конец "бабьего лета" в Украине: когда циклон из Европы принесет похолодание

01.10.2019 16:15
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Конец "бабьего лета" в Украине: когда циклон из Европы принесет похолодание

Значительное похолодание можно ждать почти на всей территории Украины по причине неприятного циклона из Западной Европы, который накроет все области, кроме юга и Закарпатья. Во вторник, 1 октября, на территории Украины ожидается достаточно прохладная погода, ее обеспечат жителям Украины массы холодного влажного воздуха, который переместится к нам из Западной Европы, пишет Диалог.UA.
Известно, что в большинстве регионов, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, будет значительно холоднее.
Согласно сообщениям Укргидрометцентра, ночью в большинстве областей, днем местами на востоке Украины будут дожди, а на остальной территории без осадков. Также прогнозируется преимущественно северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, а ночью порывы достигнут 15-20 м/с. Средняя температура ночью составит 9-14°; днем 13-18°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 19-24°. Также в Киеве 1 октября без осадков с северо-западным ветром 7-12 м/с. А температура воздуха ночью достигнет 12-14°, а уже днем можно ждать около 15°. Ранее сообщалось, что через несколько дней в Украине потеплеет и такая погода будет радовать жителей вплоть до конца октября. Не исключены, правда, краткосрочные дожди, но в целом украинцы в полной мере будут иметь возможность по полной насладиться бабьим летом. И даже не одним.



Теги: Донбасс, похолодание, бабье лето, прогноз погоды
 
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