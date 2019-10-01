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Новый штраф стал "сюрпризом" для водителей Украины: какое правило ввели с 1 октября
Новое правило дорожного движения по обязательному включению ближнего света фар за пределами населенных пунктов будет действовать на дорогах Украины с 1 октября 2019 года. Также уже озвучен штраф за нарушение данного закона.
Уже с 1 октября для водителей в Украине будет введено дополнительное требование, согласно которому теперь за пределами населенных пунктов обязательно нужно включать ближний свет фар, пишет Диалог.UA.
Соответствующая норма указана в обновленных Правилах дорожного движения Украины.
Данное требование является строго обязательным для исполнения всеми водителями транспортных средств и регулируется согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях: "Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов". Также в Нацполиции озвучили, какими именно будут последствия невыполнения данного требования, то есть нарушения нового правила. Озвучено, что нарушителей нового закона ждет штраф в размере 425 грн. Важным уточнением в тексте нового закона является тот факт, что ближний свет фар можно и не включать только в том случае, если в комплектации вашего автомобиля имеются фары дневного света. Известно, что такой тип фар автоматически зажигается одновременно с началом работы двигателя автомобиля.
Теги: Украина, Донбасс, закон, водитель, штраф, свет, фары, нарушение, ПДД, Нацполиция
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