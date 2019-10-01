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Ощадбанк и Visa выпустили кольцо для бесконтактной оплаты
Государственный «Ощадбанк» совместно с Visa разработали NFC-кольцо для осуществления бесконтактных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка», передает donpress.
Как сообщает пресс-служба финучреждения, в кольцо встроен электронный ключ для безопасности персональных данных. Чтобы рассчитаться с помощью кольца, нужно поднести его к терминалу.
«Им можно платить просто и быстро только в одно касание. Этот платежный инструмент не имеет аналогов, а встроенный электронный ключ гарантирует безопасность персональных данных», — говорится в сообщении.
Кольцо изготовлено из керамики и не содержит металлических деталей. Аксессуар представлен в двух цветах: белом и черном. Кроме того кольцо выдерживает погружение в воду на глубину до 50 метров.
Отмечается, что оплату с помощью кольца поддерживают 86% всех POS-терминалов в Украине.
Теги: Украина, Донбасс, кольцо, Ощадбанк, Visa International, терминал, платежи
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