Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль

01.10.2019 17:52

Руководство России стремиться добиться от Украины согласования "формулы Штайнмайера" и проведения выборов на оккупированной территории Донбасса до встречи в Нормандском формате.

"Российская Федерация хочет добиться от Украины согласования "формулы Штайнмайера", закрепления условно "приднестровского" варианта решения украинского-российской войны, причем, письменного закрепления еще до встречи. Украина же, в свою очередь, предлагала обсудить сильные и слабые стороны "формулы Штайнмайера", да и вообще определить, что же это такое. Поэтому Россия и откладывает встречу, ведь для нее это - не возможность переговорить и достичь чего-то, а исключительно момент символического закрепления договоренностей, достигнутых накануне. И поэтому, пока мы не достигнем таких договоренностей, встречи не будет", - рассказал "Апострофу" политолог, директор Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.

Директор Института мировой политики Евгений Магда также считает, что Россия откладывает встречу в Нормандском формате лишь потому, что хочет провести ее на собственных условиях, т.е. на условиях подписанной "формулы Штайнмайера".

"Над Россией не довлеет фактор времени, ее расходы на оккупированный Донбасс незначительны, влияние санкций не является критическим, поэтому Кремль руководствуется правилом "пока толстый сохнет - худой сдохнет". И худой в этой ситуации является именно Украина", - говорит Магда.

По его мнению, вероятность того, что власти Украины пойдут навстречу требованию провести выборы на Донбассе перед выводом войск есть, и она достаточно высока.

"Но я надеюсь, что украинская власть понимает, что в нынешней общественно-политической ситуации такое решение может стать началом очень серьезного политического кризиса. Еще одна проблема в том, что Украина не использовала визит Зеленского в Нью-Йорк чтобы представить хотя бы очертания "формулы Зеленского". Она на сегодняшний момент прозвучала только в словах Пристайко. Обнародовав "план Зеленского" в последний момент мы рискуем, что эти идеи не будут нормально восприняты и переварены", - отметил Евгений Магда.

Впрочем, эксперты считают, что не стоит видеть в возможности согласования украинской властью "формулы Штайнмайера", Зеленского или какого-то другого варианта проведения выборов на Донбассе "чистой воды предательство".

"Скорее, это было отражением переговорного процесса в стиле современной "трамповской" дипломатии, которая использовалась Украиной. Далеко не все, что звучало в информационном пространстве было направлено на имплементацию, многое было частью переговорного процесса, повышения или понижения ставок. В случае достижения ряда уступок со стороны России, вполне вероятно что украинская власть может пойти на принятие "формулы Штайнмайера". Но особой катастрофы здесь нет. Ведь договоренность по "формуле Штайнмайера" открывает новый, очень затяжной раунд переговоров о том, при каких обстоятельствах она может быть задействована. Поэтому даже в случае согласования "формулы Штайнмайера" избирательный процесс на следующий день не начнется", - убежден Олег Саакян.