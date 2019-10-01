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У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил о недвусмысленной позиции Кремля по "формуле Штайнмайера", выдвинув властям Украины жесткий ультиматум по вопросу подписания документа.
В России в очередной раз пытаются обвинить власти Украины в том, что они существенно затормозят переговорный процесс, если откажутся подписать "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус, пишет пишет Диалог.UA.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина напрямую выдвинул Киеву ультиматум, объяснив, что будет, если Украина не согласится на "формулу Штайнмайера". "Кремль продолжит поиски путей решения этой "внутриукраинской проблемы" в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс", - цинично заявил Дмитрий Песков, назвав развязанную Россией войну на Донбассе "внутренней проблемой" Украины. Напомним, сегодня, 1 октября, украинский политик Роман Бессмертный опубликовал документ российской стороны, который хотят принять в рамках Минских переговоров. Отмечается, что текст "формулы Штайнмайера" появлялся в Сети и раньше, однако его окончательный вариант никто из официальных лиц не показывал. Ранее сообщалось, что именно 1 октября в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы может решиться очень многое. Представители Украины и псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", возможно, подпишут так называемую "формулу Штайнмайера". Стороны сумели согласовать некоторые спорные моменты и готовы вернуться к подписанию соглашения, которое сможет запустить мирный процесс на востоке Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, переговоры, ультиматум, ДНР, ЛНР, соглашение, Песков
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