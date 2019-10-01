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У Путина сделали неожиданное заявление по встрече лидеров "Нормандской четверки"
В Российской Федерации официально заявили о том, что сроки возможного проведения саммита лидеров стран "Нормандской четверки" при участии РФ, Германии, Франция и Украины к текущему моменту не согласовывались.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что России, Германии, Франции и Украине удалось договориться и согласовать сроки проведения саммита лидеров стран "Нормандской четверки", пишет Диалог.UA.
"По срокам проведения саммита в "нормандском формате" понимания нет", - констатировал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Также в Москве прокомментировали разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона после завершения панихиды по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку. В частности, Песков подчеркнул, что лидеры не провели полноценной беседы, а просто обменялись репликами, стоя на крыльце церкви.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Франция, панихида, Песков, нормандская четверка, Макрон
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