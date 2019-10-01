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Украина победила на Донбассе, Путин признал поражение - Гаврилов
Россия ищет повод уйти из Украины "сохранив лицо", поскольку не имеет возможности долго поддерживать войну на Донбассе.
Такое мнение высказал журналистам генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов. По его словам, время в данном конфликте – на стороне Украины, пишет from-ua
"Это все закончится, потому что не в интересах России держать этот конфликт долго. Они не имеют ресурса, имеют нарастающие проблемы внутри страны, которые их вынуждают идти на какие-то варианты "победного выхода из Украины". Они хотят выйти, но так, чтобы своему населению потом сказать – видите, мы достигли цели, мы победители. Сейчас они ищут такой вариант. Время на нашей стороне", – заявил он.
"Если мы проводим реформирование, если мы экономически растем, если мы становимся сильными, у них просто нет вариантов. Они в стагнации будут находиться до тех пор, пока существуют международные санкции, пока они находятся на нашей территории – не только на Донбассе, но и в Крыму. Если мы сделаем реформы, одолеем коррупцию, привлечем инвестиции и люди в Украине будут жить намного лучше, чем в России, это конец любым имперским амбициям РФ. В Москве это очень сильно понимают, главное, чтобы и мы это понимали и делали", – подчеркнул Гаврилов.
По словам генерала, сила Украины заключается в том, чтобы не бояться агрессора.
"Когда у нас нет страха, у них страх возникает. Поэтому надо спокойно воспринимать любые крики России по поводу что они нас "съедят". Это истерика. Они не смогли достичь своих целей в 2014 году. Они не ожидали, что в Украине кроме коррумпированного руководства есть еще гражданское общество. Они никогда не ожидали, что будет такой феномен как волонтеры или какие-то батальоны, что невозможно в российской системе, где отсутствует гражданское общество", – заявил он.
"Мы имеем разнообразие мнений, но у нас острое чувство свободы. И в этом наша сила. Самое главное – мы показали в 2014 году, что мы не боимся умирать, мы готовы умирать. Это самое страшное для России. Они начинают быть смелыми только там, где их боятся. А где им говорят с усмешкой на лице – ну и что, давай, выходи – они не выйдут", – заключил Гаврилов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, победа
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