Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году

01.10.2019 10:09

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга могла не только предсказывать судьбы людей и целых государств, но и давать прогнозы по знакам Зодиака на конкретные годы.

Так, российские исследователи наследия прорицательницы назвали три знака Зодиака, которых Ванга предупреждала о проблемах со здоровьем до конца 2019 года, передает from-ua.

Согласно прогнозу ясновидящей, конец года для Близнецов в целом сложится удачно. Любое начинание представителей этого знака Зодиака будет иметь успех, залогом которого станет уверенность в своих силах. Как "обещает" Ванга, Близнецы не только найдут дело по душе, но и окажутся в прибыли. Однако много работая, не стоит забывать о здоровье. Чтобы успешно балансировать между работой и личной жизнью, Близнецам потребуется находить время на отдых. Иначе нагрузки в итоге скажутся орицательно на самочувствии. Для Близнецов самую большую опасность представляют респираторные заболевания, поэтому с приходом зимы им придется укреплять иммунитет.

А вот для Раков окончание года принесет хлопоты, а вместе с ним и существенные проблемы со здоровьем. Тяжелый груз прошлого, перегрузки и частая смена настроения грозят представителям этого знака Зодиака постоянным стрессом, который в итоге может перерасти в затяжную депрессию. Согласно предсказаниям провидицы, опасность в конце 2019 года для Раков таится в мелочах, которым уделяются мало внимания. Именно они перерастают в серьезную проблему, предупреждает провидица.

Нелегкий период предстоит Скорпионам, у которых осенью 2019 года также серьезно обострятся проблемы со здоровьем. Чтобы не упустить момент и не довести организм до критической ситуации, прорицательница советовала заранее пройти профилактическое обследование, чтобы исключить последующие осложнения. Скорпионам нужно четко понимать, что их здоровье целиком зависит от них самих. Для этого не стоит растрачивать свои силы в погоне за достижением сразу нескольких целей. Сначала нужно восстановить и укрепить свой организм, а потом уже двигаться дальше.