- Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни10:52
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году10:09
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака09:32
- Ощадбанк и Visa выпустили кольцо для бесконтактной оплаты08:32
- Глоба: Четырем знакам Зодиака судьба подготовила подарок уже в ближайшие дни07:30
- Новая смертельная игра уже в Украине: родители, присмотритесь к своим детям22:13
- В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды21:30
- Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»21:17
- Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится21:00
- Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты20:20
Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга могла не только предсказывать судьбы людей и целых государств, но и давать прогнозы по знакам Зодиака на конкретные годы.
Так, российские исследователи наследия прорицательницы назвали три знака Зодиака, которых Ванга предупреждала о проблемах со здоровьем до конца 2019 года, передает from-ua.
Согласно прогнозу ясновидящей, конец года для Близнецов в целом сложится удачно. Любое начинание представителей этого знака Зодиака будет иметь успех, залогом которого станет уверенность в своих силах. Как "обещает" Ванга, Близнецы не только найдут дело по душе, но и окажутся в прибыли. Однако много работая, не стоит забывать о здоровье. Чтобы успешно балансировать между работой и личной жизнью, Близнецам потребуется находить время на отдых. Иначе нагрузки в итоге скажутся орицательно на самочувствии. Для Близнецов самую большую опасность представляют респираторные заболевания, поэтому с приходом зимы им придется укреплять иммунитет.
А вот для Раков окончание года принесет хлопоты, а вместе с ним и существенные проблемы со здоровьем. Тяжелый груз прошлого, перегрузки и частая смена настроения грозят представителям этого знака Зодиака постоянным стрессом, который в итоге может перерасти в затяжную депрессию. Согласно предсказаниям провидицы, опасность в конце 2019 года для Раков таится в мелочах, которым уделяются мало внимания. Именно они перерастают в серьезную проблему, предупреждает провидица.
Нелегкий период предстоит Скорпионам, у которых осенью 2019 года также серьезно обострятся проблемы со здоровьем. Чтобы не упустить момент и не довести организм до критической ситуации, прорицательница советовала заранее пройти профилактическое обследование, чтобы исключить последующие осложнения. Скорпионам нужно четко понимать, что их здоровье целиком зависит от них самих. Для этого не стоит растрачивать свои силы в погоне за достижением сразу нескольких целей. Сначала нужно восстановить и укрепить свой организм, а потом уже двигаться дальше.
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, Болгария, прогноз, Ванга, предсказание, знаки Зодиака, проблемы
- Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину
- Гороскоп на сегодня: Скорпионов ждет успех в работе, а Рыбы получат приятное известие
- Ни топлива, ни света, несчастья навалятся отовсюду: Ванга предрекла 2019 году нечеловеческие мучения
- Рак-Янукович пятится... в светлое будущее
- Предсказания Ванги продолжают постоянно сбываться: какая судьба Украины будет в дальнейшем
- Прогнозы знаменитых провидцев: что нас ждет в 2009 году
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток10:31
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель09:11
- Враг промахнулся: появилось интересное фото с передовой на Донбассе08:50
- Пенсионерам "ЛНР" не нравится, что происходит на КПП "Станица Луганская"08:11
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ07:49
- В ГПСУ сообщили об изменении правил пересечения КПВВ в Донбассе для детей до 16 лет17:40
- В ОРДО члены НВФ задерживают предпринимателей16:40
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина14:00
- Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час13:20
- Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни10:52
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток10:31
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году10:09
- У свежего хита группы KAZKA обнаружили "корейские корни" (ВИДЕО)10:00
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака09:32
- На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель09:11
- Враг промахнулся: появилось интересное фото с передовой на Донбассе08:50
- Ощадбанк и Visa выпустили кольцо для бесконтактной оплаты08:32
- Пенсионерам "ЛНР" не нравится, что происходит на КПП "Станица Луганская"08:11
- Названы лучшие домашние средства от простуды22:35
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО