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Гривна укрепляется, а цены растут: В Нацбанке назвали причину
Курс гривны в Украине укрепился, однако украинцы не почувствовали, что цены на продукты снижаются. Как сообщает replyua.net, причину роста цен объяснили в пресс-службе Нацбанка.
«Это имеет много объяснений. Частично - инертность в установлении цен. Частично - низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости», - рассказали эксперты НБУ. Они подчеркнули, что на рост цен также могут влиять и другие факторы. В частности, работодатели повышают зарплату своим сотрудникам, растет себестоимость продукции. Кроме того, доходы украинцев тоже увеличились, что повлекло за собой рост спроса.
Нужно отметить, что национальная валюта Украины укреплялась на протяжении нескольких месяцев, однако за последние дни произошел обвал. Только сегодня Нацбанк снизил курс гривны на 36 копеек. Кроме того, рекордно подорожал евро - на 41 копейку.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, гривня, курс валют
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