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Источник: Генпрокуратура Украины готовит подозрение Петру Порошенко
02.10.2019 17:20
Генеральная прокуратура готовит пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение о злоупотреблении властью. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.
Источник не сообщил подробностей, отметив только, что готовящийся документ касается злоупотребления властью.
«Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов», — рассказал он.
Как известно, для привлечения к ответственности народных депутатов необходимо одобрение парламента Украины и внесение соответствующего представления генпрокурора в Верховную Раду.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Генпрокуратура, подозреваемый, Порошенко
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