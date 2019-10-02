Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Источник: Генпрокуратура Украины готовит подозрение Петру Порошенко

02.10.2019 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Источник: Генпрокуратура Украины готовит подозрение Петру Порошенко

Генеральная прокуратура готовит пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение о злоупотреблении властью. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.

Источник не сообщил подробностей, отметив только, что готовящийся документ касается злоупотребления властью.

«Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов», — рассказал он.

Как известно, для привлечения к ответственности народных депутатов необходимо одобрение парламента Украины и внесение соответствующего представления генпрокурора в Верховную Раду.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Генпрокуратура, подозреваемый, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх