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Мурашки по коже: украинцев ошарашили вестью о Яценюке
В украинских СМИ появилась информация о возможном громком назначении Арсения Яценюка в новом Кабмине
Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера. Об этом пишет Рoliteka со ссылкой на информацию отечественных СМИ. Такие слухи массово «поползли» практически везде — украинские СМИ раструбили новость, но, как оказалось, раньше времени. Об этом – чуть позже.
Среди же вероятных причин назначения Арсения Яценюка на должность называют необходимость возобновления переговоров с МВФ — кандидатура Яценюка якобы подходит как нельзя кстати, потому как о возобновлении сотрудничества именно он и может договориться, учитывая большие связи экс-премьера на Западе.
«Мурашки по коже от того, что он может вернуться в большую политику», «Это просто смешно», «Тогда Порошенко и Януковича можно будет назначить советниками», — взорвались соцсети комментариями.
Однако вскоре появилось опровержение по возможному назначению. Пресс-секретарь Арсения Яценюка официально опровергла данные о его назначении вице-премьером в новом Кабмине.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Яценюк, Кабмин, назначение
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