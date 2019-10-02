«Мы требуем от президента...». Вакарчук экстренно обратился к украинцам и к Зеленскому

02.10.2019 16:14

После подписания Украиной в Минске так называемой формулы Штайнмайера и брифинга президента Владимира Зеленского по этому поводу, осталось больше вопросов, чем ответов. Об этом в своем видеообращении на Facebook заявил народный депутат Украины, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.

«Мы требуем от президента четких и однозначных ответов на вопрос о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече «Нормандской четверки», - заявил Вакарчук.

«Главный вопрос, который волнует всех: что будет с нашей границей на Донбассе? Сейчас время для четкой и консолидированной позиции, которая будет однозначной: Украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины. Вот тогда мы и будем проводить выборы, и никак иначе», - подчеркнул политик.

Источник: https://from-ua.com