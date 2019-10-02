Настоящее бабье лето: синоптики рассказали о чудесной погоде в среду

02.10.2019 11:30

2 октября, в среду, во всех регионах Украины установится очень тёплая и солнечная погода.

Как сообщает replyua.net, в Гидрометцентре рассказали, что в среду в Украину зайдёт антициклон, который принесет с собой повышение температуры и ясную погоду. При этом в отдельных регионах будет до 26 градусов тепла.



На севере страны сегодня осадков не ожидается, днем воздух будет прогреваться до 22 градусов со знаком плюс. В западных регионах синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днем столбик термометра будет подниматься до отметки в 26 градусов тепла. В центральных областях ожидается малооблачная погода, без дождей. Синоптики обещают до 22 градусов тепла. В южных областях сегодня солнечно и сухо, днём до плюс 26 градусов. В восточных регионах синоптики также прогнозируют малооблачную и сухую погоду, днем воздух прогреется до 21 градуса со знаком плюс.