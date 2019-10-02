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Новый Майдан разгорается в Киеве, под окна Зеленского пришли с шинами
02.10.2019 21:49
В Киеве разгорается новый Майдан: люди подтягиваются в центр города, чтобы выразить свое недовольство принятием формулы Штайнмайера
Новый протест разгорелся в центре столицы вечером 2 октября. Митинг против формулы Штаймайера стартовал в 19:00 на Майдане независимости. Протестующие выступают с лозунгами «Нет капитуляции» и «Нет плану Штайнмайера».
По сообщениям СМИ, всего на акции собралось около тысячи человек. По последним данным, они выдвинулись в сторону Банковой и вскоре собрались уже под окнами Офиса президента Украины. Сообщается, что некоторые протестующие принесли с собой шины.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, протест, Майдан, Зеленский
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