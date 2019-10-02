Опубликован текст документа, подписанного в Минске

02.10.2019 11:45

Главный редактор Радио НВ Валерий Калныш опубликовал документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября, сообщает ТСН.

Это письмо на имя посредника на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе от ОБСЕ Мартина Сайдика. В нем участники ТКГ соглашаются с имплементацией так называемой "формулы Штайнмайера".

Калныш опубликовал письмо на имя Сайдика от украинской стороны, подписанное представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой. Такие же письма с таким же текстом подписали представители боевиков "ДНР" и "ЛНР", а также представитель РФ Борис Грызлов и сам посредник от ОБСЕ.

"Собственно, об этом и говорил Сайдик, когда сообщал на пресс-конференции о неких письмах. То есть, каждая из сторон в ТКГ прислала свой, согласованный со всеми сторонами текст на имя Сайдика, при этом нет подписей всех участников под одним документом", – написал Калныш в Facebook.