Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Опубликован текст документа, подписанного в Минске

02.10.2019 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликован текст документа, подписанного в Минске

Главный редактор Радио НВ Валерий Калныш опубликовал документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября, сообщает ТСН.
Это письмо на имя посредника на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе от ОБСЕ Мартина Сайдика. В нем участники ТКГ соглашаются с имплементацией так называемой "формулы Штайнмайера".
Калныш опубликовал письмо на имя Сайдика от украинской стороны, подписанное представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой. Такие же письма с таким же текстом подписали представители боевиков "ДНР" и "ЛНР", а также представитель РФ Борис Грызлов и сам посредник от ОБСЕ.
"Собственно, об этом и говорил Сайдик, когда сообщал на пресс-конференции о неких письмах. То есть, каждая из сторон в ТКГ прислала свой, согласованный со всеми сторонами текст на имя Сайдика, при этом нет подписей всех участников под одним документом", – написал Калныш в Facebook.



Теги: Минск, документы, подпись
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх