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Опубликован текст документа, подписанного в Минске
Главный редактор Радио НВ Валерий Калныш опубликовал документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября, сообщает ТСН.
Это письмо на имя посредника на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе от ОБСЕ Мартина Сайдика. В нем участники ТКГ соглашаются с имплементацией так называемой "формулы Штайнмайера".
Калныш опубликовал письмо на имя Сайдика от украинской стороны, подписанное представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой. Такие же письма с таким же текстом подписали представители боевиков "ДНР" и "ЛНР", а также представитель РФ Борис Грызлов и сам посредник от ОБСЕ.
"Собственно, об этом и говорил Сайдик, когда сообщал на пресс-конференции о неких письмах. То есть, каждая из сторон в ТКГ прислала свой, согласованный со всеми сторонами текст на имя Сайдика, при этом нет подписей всех участников под одним документом", – написал Калныш в Facebook.
Теги: Минск, документы, подпись
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