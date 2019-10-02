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ОСТОРОЖНО! Украинские торговые точки заполонило поддельное сливочное масло
Госпродпотребслужба предупреждает, что количество поддельного сливочного масла в украинских торговых точках продолжает расти. Причем, на прилавках сегодня встречается как продукция несуществующих предприятий, так и масло, не соответствующее стандартам качества, сообщает replyua.net со ссылкой на информагентство UBR.
В торговых точках Украины появляется все большее количество поддельного сливочного масла. По информации, обнародованной Госпродпотребслужбой, нередко на прилавках встречается продукт, изготовленных заводом, которого на самом деле не существует. Кроме того, некоторые производители не придерживаются установленных стандартов качества.
В частности, в ходе проверки, проведенной инспекторами Госпродпотребслужбы, было выявлено масло, изготовленное на Коломойском молочном заводе. Однако такого предприятия в Украине не существует. Кроме того, отправленное на проверку масло торговых марок «Сливочная долина» (Староконстантиновский молочный завод), «Селянское» («Вивальди Д») и развесной продукт производства «Хэппи милк плюс» было признано фальсификатом из-за несоответствия требованиям к триглицеридному составу молочных жиров. Читайте также: Яценюк не собирается входить в состав правительства Гончарука.
Теги: Украина, Донбасс, подделка, масло
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