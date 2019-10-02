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Потери на валютном фронте: гривна не устояла перед долларом и евро

02.10.2019 12:20
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Потери на валютном фронте: гривна не устояла перед долларом и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 2 октября, передает Гордон.

Курс гривны к доллару США снизился на 36 копеек – с 24,20 грн/$ до 24,56 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 51 копейку: с 26,35 грн/€ до 26,76 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю снизился на три копейки – с 3,74 грн/10 руб. до 3,77 грн/10 руб.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, евро, доллар, гривня, валюта
 
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