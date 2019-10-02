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Правый сектор стягивает силы под Раду, «победа будет местью»: кадры мятежа

02.10.2019 12:58
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Правый сектор стягивает силы под Раду, «победа будет местью»: кадры мятежа

Под Верховной Радой начали собираться националисты

Как сообщают очевидцы, ситуация на месте сейчас покойная, передает Klymenko time.

В сети уже появились первые кадры с акции. На фото можно заметить флаги «Правого сектора» и палатки с их символикой.

Также были замечены активисты с «Авто Евро Сила», которые выступают со своими требованиями по»евробляхам».

Также стоить отметить, что вчерашнее подписание Украиной «формулы Штайнмайера» сбило акции протеста по рынку земли, которые были запланированы на сегодня. Но их место заняли представители «Правого сектора».

Напомним,1 октября в Минске Украинская сторона ТКГ подписала формулу Штайнмайера и этот факт подтвердил президент Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единым документом, а письмами.

Как пояснил Зеленский, формула предполагает, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.

Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.

Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Верховная Рада, Правый сектор
 
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