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Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса
02.10.2019 19:30
Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен «определиться, как будет развивать отношения с Донбассом». Об этом он заявил на сессии Российской энергетической недели.
Российский лидер назвал полученную власть в Украине «тяжелым наследием» для Зеленского:
«Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом».
Он уточнил, что в Украине, якобы, перестали существовать многие отрасли промышленности:
«Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, конфликт, Зеленский
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