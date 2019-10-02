Путин планирует отобрать у Украины шесть областей

02.10.2019 13:48

Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай убежден в том, что Российская Федерация планирует присоединить 6 областей Украины.

"Планы, которые ставит перед собой Россия на среднесрочную перспективу – присоединение Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Запорожской и Одесской областей", – написал он в блоге на OBOZREVATEL.

По его мнению, "задание, которое ставит перед собой Российская Федерация – это развал Украины с дальнейшим присоединением к новому "союзному" государству некоторых наших городов и областей".

Офицер убежден: речь идет о возвращении к проекту "Новороссия", который планировался к осуществлению в 2014 году. "Тогда у них не получилось, потому что не были готовы. Сейчас же они фактически готовятся к возможной военной агрессии, причем, к очень мощной", – предупредил он.

Гай добавил, что для достижения своей цели высшее военно-политическое руководство России будет использовать как сугубо военные, так и политические средства, руководствуясь принципом: "Политика – это продолжение войны другими методами".

Источник: https://from-ua.com