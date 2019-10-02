Разумков уходит: назван главный кандидат на пост главы «Слуги народа»

02.10.2019 18:45

Новым главой «Слуги народа» может стать первый заместитель председателя фракции «СН» Александр Корниенко, который во время парламентской кампании возглавлял избирательный штаб партии

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа

По ее словам, на данный момент Корниенко — «наиболее вероятный вариант».

Нардеп напомнила, что нынешний глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков должен оставить свой пост в связи с избранием на должность спикера Верховной Рады. Однако, по ее словам, во фракции обсуждается эта тема и возможные кандидатуры.

На вопрос ведущего, может возглавить партию Александр Корниенко, она ответила: «Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это наиболее вероятный вариант». Пидласа призналась, что «не слышала» о том, чтобы назывались еще какие-либо фамилии кроме Корниенко.

Впрочем, подчеркнула она, окончательно вопрос решится на съезде партии, который соберется в конце октября.

«Арахамия же является главой фракции, и он остается им, здесь никаких изменений не ожидается», — заверила депутат.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков объявил о своем уходе с поста председателя партии «Слуга народа» на брифинге во вторник, 1 октября.

Отметим, что информация о проведении съезда партии президента «Слуга народа» появилась накануне. При этом сообщалось, что на этом съезде политическая сила рассмотрит заявление председателя партии о сложении своих полномочий и выберет нового лидера.

Он добавил, что в ближайшее время может измениться еще и устав партии. Кроме того, спикер ВР отметил, что уже в следующем году пройдут местные выборы, которые станут большим вызовом для лидера партии, в то время как он будет занят работой в парламенте. В связи со всем этим Разумков посчитал, что ему лучше покинуть свой пост в «Слуге народа».

Источник: https://politeka.net