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Разумков уходит: назван главный кандидат на пост главы «Слуги народа»

02.10.2019 18:45
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Разумков уходит: назван главный кандидат на пост главы «Слуги народа»

Новым главой «Слуги народа» может стать первый заместитель председателя фракции «СН» Александр Корниенко, который во время парламентской кампании возглавлял избирательный штаб партии

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа

По ее словам, на данный момент Корниенко — «наиболее вероятный вариант».

Нардеп напомнила, что нынешний глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков должен оставить свой пост в связи с избранием на должность спикера Верховной Рады.  Однако, по ее словам, во фракции обсуждается эта тема и возможные кандидатуры.

На вопрос ведущего, может возглавить партию Александр Корниенко, она ответила: «Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это наиболее вероятный вариант». Пидласа призналась, что «не слышала» о том, чтобы назывались еще какие-либо фамилии кроме Корниенко.

Впрочем, подчеркнула она, окончательно вопрос решится на съезде партии, который соберется в конце октября.

«Арахамия же является главой фракции, и он остается им, здесь никаких изменений не ожидается», — заверила депутат.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков объявил о своем уходе с поста председателя партии «Слуга народа» на брифинге во вторник, 1 октября.

Отметим, что информация о проведении съезда партии президента «Слуга народа» появилась накануне. При этом сообщалось, что на этом съезде политическая сила рассмотрит заявление председателя партии о сложении своих полномочий и выберет нового лидера.

Он добавил, что в ближайшее время может измениться еще и устав партии. Кроме того, спикер ВР отметил, что уже в следующем году пройдут местные выборы, которые станут большим вызовом для лидера партии, в то время как он будет занят работой в парламенте. В связи со всем этим Разумков посчитал, что ему лучше покинуть свой пост в «Слуге народа».

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, спикер, Верховная Рада, Слуга народа
 
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