Rozetka сворачивает работу: что происходит

02.10.2019 08:17

Владелец популярного в Украине интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин сообщил неутешителные новости для украинцев. Популярный сайт уже через год может закрыться. Все дело в законопроекте, который обязывает предпринимателей использовать кассовые аппараты.

Как пишет Главред, если соответствующий закон будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, то он вынужден будет закрыть свой бизнес.

Все дело в том, что в проекте закона предусмотрено, что любой покупатель может обратиться в налоговую службу в случае, если ему выдадут неправильный чек.

Согласно новым правилам, если сотрудник налоговой службы найдут доказательства того, что чек выдан с нарушениями, покупатель получит товар бесплатно.

При этом "неправильный чек" означает то, что он не числится в публичной налоговой базе.

Чечеткин добавил, что в проекте закона нет ограничений на количество заявлений. При этом, ответственность для заявителя тоже не предусмотрена в таких случаях. Более того, нет и ответственности для налоговой. При этом, в законопроекте четко прописан размер штрафа, который составляет 250% для бизнеса по каждой жалобе.

Владелец сайта прогнозирует, что такие жалобы будут причинами внеплановых проверок для предпринимателей.

Источник: https://from-ua.com