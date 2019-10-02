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Тимошенко обратилась к Зеленскому с важной просьбой

02.10.2019 08:00
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Тимошенко обратилась к Зеленскому с важной просьбой

Партия «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, назвала ее подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету страны. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на своей странице в соцсети.

Так, политик отметила, что хочет получить объяснения от главы гсоударства:

«Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обращение, Тимошенко, Зеленский
 
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