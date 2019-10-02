Тимошенко обратилась к Зеленскому с важной просьбой

02.10.2019 08:00

Партия «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, назвала ее подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету страны. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на своей странице в соцсети.

Так, политик отметила, что хочет получить объяснения от главы гсоударства:

«Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

Источник: https://donpress.com