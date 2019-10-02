- Разумков уходит: назван главный кандидат на пост главы «Слуги народа»18:45
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- Транзит газа: Путин заявил о готовности подписать контракт по нормам ЕС18:15
- Зеленский и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире18:00
- В Раде назревает бунт против капитуляции на Донбассе - Зеленскому выдвинули требование 17:40
- Источник: Генпрокуратура Украины готовит подозрение Петру Порошенко17:20
- ОСТОРОЖНО! Украинские торговые точки заполонило поддельное сливочное масло17:00
- Мурашки по коже: украинцев ошарашили вестью о Яценюке16:48
- «Мы требуем от президента...». Вакарчук экстренно обратился к украинцам и к Зеленскому16:14
- Все банки обязаны принимать 1, 2 и 5 копеек для обмена в течение года – НБУ16:02
Транзит газа: Путин заявил о готовности подписать контракт по нормам ЕС
Путин подтвердил намерение подписать газовый контракт по нормам Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать новый контракт на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам. Об этом Путин сообщил во время своего выступления на «Энергетической недели» в России, передают российские СМИ, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как заявил Путин, РФ готова продлить контракт о транзите газа через Украину в ЕС на год, если не удастся заключить новое соглашение. По его словам, Москва готова подписать контракт с Киевом по газу на основе европейского законодательства, в том случае, если «Нафтогаз» завершит имплементацию европейских правил в Украине, в частности, проведет анбандлинг (отделит ГТС Украины в отдельную компанию).
Напомним, ранее на трехсторонних переговорах по транзиту газа в Брюсселе, министр энергетики РФ Александр Новак выступил с подобным предложением. Он заявил, что Россия готова забронировать украинские мощности для транспортировки газа.
Теги: Донбасс, Путин, контракт, газ, транзит
- Украина не хочет платить за российский газ авансом
- Эксперт: Украина ни разу не пыталась разорвать газовый контракт с Россией
- Трамп позарился на главное богатство Путина
- Украинским газом заинтересовались пять компаний
- Слава Рабинович назвал олигофреном экономического советника Путина
- Украина планирует покупать газ через Венгрию и Словакию
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине10:12
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»08:30
- Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе07:16
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
- Разумков уходит: назван главный кандидат на пост главы «Слуги народа»18:45
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- Транзит газа: Путин заявил о готовности подписать контракт по нормам ЕС18:15
- Зеленский и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире18:00
- В Раде назревает бунт против капитуляции на Донбассе - Зеленскому выдвинули требование 17:40
- Источник: Генпрокуратура Украины готовит подозрение Петру Порошенко17:20
- ОСТОРОЖНО! Украинские торговые точки заполонило поддельное сливочное масло17:00
- Мурашки по коже: украинцев ошарашили вестью о Яценюке16:48
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- «Мы требуем от президента...». Вакарчук экстренно обратился к украинцам и к Зеленскому16:14
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы 20:42
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль17:52
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать